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Ульяновец призывал в соцсетях к свержению власти и получил штраф 370 тыс. рублей

В Ульяновске мужчина получил штраф 370 тыс. рублей за призывы к свержению власти

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Depositphotos

Житель Ульяновска получил штраф 370 тыс. рублей за публичные призывы к свержению действующей власти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по региону.

По информации агентства, в отношении мужчины возбудили шесть уголовных дел по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Россиянин на страницах во «ВКонтакте», доступных неограниченному кругу лиц, и на своем YouTube-канале призывал к свержению действующей власти в России.

Центральный окружной военный суд рассмотрел дело россиянина и вынес ему приговор. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 370 тыс. рублей.

Ранее жителя Кургана оштрафовали на 400 тыс. рублей за призывы к расправе с чиновниками.

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