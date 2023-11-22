Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой

Фраза о том, что «Крым – это курорты Колымы» была вырвана из контекста. Об этом заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.

Священнослужитель пояснил, что произнес ту фразу, когда прощался со своими прихожанами перед отъездом из Псково-Печерского монастыря, и, решив разрядить обстановку, сказал, что едет не на курорт, так как «Крым был своеобразной Колымой».

По словам Тихона, он не собирался сравнивать полуостров с российской Колымой, просто шутка была неправильно понята.

В октябре в обращении к пастве Митрополит Тихон сравнил полуостров с «курортами Колымы» для Византии и древней Греции. «На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — назначил митрополита Тихона новым главой Крымской митрополии Русской православной церкви.

Ранее буддисты попросили президента РФ Владимира Путина помочь со строительством храма в Москве.