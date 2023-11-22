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В московских больницах начали тестировать «робокошек»

Вице-мэр Ракова: в больницах Москвы появились роботы-помощники «робокошки»

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Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в Telegram-канале, что в трех столичных больницах появились «робокошки» — роботы-курьеры, которые начали работать в пилотном режиме.

Согласно сообщению Раковой, «робокошки» будут помогать врачам доставлять еду и лекарства, встречать и провожать пациентов, помогать с транспортировкой вещей, а также давать советы о здоровье.

Уточняется, что в тестовом режиме роботы-помощники уже работают в ГКБ №67 им. Ворохобова, НИИ Склифосовского и ГКБ №15 им. Филатова. За внешний вид с кошачьими ушами и глазами электронные помощники получили свое название.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2025 году в столице планируется открыть лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62 в Сколково.

До этого Собянин также заявлял, что искусственный интеллект помог московским врачам проанализировать более 11 млн исследований с 2020 года. По его словам, модернизация службы лучевой диагностики началась в Москве с обновления и дооснащения материально-технической базы и замены устаревшего аналогового оборудования.

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