Российских подростков подозревают в поджоге локомотива на ж/д станции за деньги

В Тюменской области подростков подозревают в четырех диверсиях на объектах железнодорожных станций. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 1 ноября подростки попытались поджечь три релейных шкафа на перегоне «Утяшево-Тюмень». Уже 17 ноября они подожгли локомотив на станции «Тюмень».

«В ходе допросов установлено, что поджигатели действовали по указанию лиц, с которыми познакомились в социальных сетях, обещавших выплатить за совершение противоправных действий денежное вознаграждение», — сообщается в публикации.

Двоих подростков отправили под стражу. Третьего поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД, так как он его еще нельзя привлекать к уголовной ответственности.

Ход расследования находится на контроле у руководства управления СК по региону.

Ранее в Красноярском крае четверо мужчин изнасиловали приятеля и бросили его под поезд.