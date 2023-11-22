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Российских подростков подозревают в поджоге локомотива на ж/д станции за деньги

Под Тюменью двух подростков арестовали за поджог локомотива на ж/станции

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Shutterstock

В Тюменской области подростков подозревают в четырех диверсиях на объектах железнодорожных станций. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 1 ноября подростки попытались поджечь три релейных шкафа на перегоне «Утяшево-Тюмень». Уже 17 ноября они подожгли локомотив на станции «Тюмень».

«В ходе допросов установлено, что поджигатели действовали по указанию лиц, с которыми познакомились в социальных сетях, обещавших выплатить за совершение противоправных действий денежное вознаграждение», — сообщается в публикации.

Двоих подростков отправили под стражу. Третьего поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД, так как он его еще нельзя привлекать к уголовной ответственности.

Ход расследования находится на контроле у руководства управления СК по региону.

Ранее в Красноярском крае четверо мужчин изнасиловали приятеля и бросили его под поезд.

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