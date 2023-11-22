В Великом Новгороде открылось отделение Всемирного Русского Народного Собора

В Великом Новгороде начало работу 88-е отделение Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Об этом сообщает Tsargrad.tv. Заместитель главы ВРНС Константин Малофеев отметил, что именно на Новгородской земле завершается соборное объединение страны.

«Уверен, несмотря на то, что соборная работа на Новгородчине началась всего за неделю до юбилейного XXV Всемирного Русского Народного Собора, Великий Новгород сможет донести свой голос до всего Русского мира», — подчеркнул Малофеев.

Он добавил, что учредительное собрание 88-го регионального отделения ВРНС прошло под председательством митрополита Новгородского и Старорусского Льва. Сопредседателями, по его словам, стали епископ Боровичский и Пестовский Ефрем, замглавы региона Илья Маленко и сенатор Совета Федерации от Новгородской области Сергей Митин.

7 ноября в Майкопе (Республика Адыгея) открылось 82-е по счету отделение ВРНС. Как отмечал Малофеев, одна из главных задач Собора — сохранить единство народов, основанное на традиционных ценностях, вере и культуре.

1 ноября 80-е по счету отделение ВРНС начало работу в Ингушетии. Его возглавили архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам и его помощники, иеромонах Иоанн (Анисимов) и священник Андрей Миссюра.

Ранее Малофеев анонсировал создание при главах регионов Советов по сохранению и укреплению традиционных ценностей.