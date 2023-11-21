В павильоне «Роснефти» на форуме «Россия» стартовали Дни Москвы

На выставке «Россия» в павильоне «Роснефти» стартовали Дни Москвы, которые продлятся до 23 ноября. Нефтяная компания в рамках открытия тематических дней представила итоги спецпроекта «Путешествуй в Москву с Роснефтью», реализованного совместно с Комитетом по развитию туризма города Москвы и сервисом планирования путешествий Russpass, сообщили в пресс-службе «Роснефти».

«Цель проекта — повышение спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Москвы, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС компании», — говорится в сообщении.

Развлекательно-познавательная программа Дней Москвы включает фотовыставку о главных достопримечательностях столицы, конкурсы и лотереи с призами.

Кроме того, в павильоне «Роснефти» состоялась дискуссия с участием представителей Мостуризма, сервиса Russpass, общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, а также руководителей туристических ведомств и министерств соседних со столицей регионов.

Участники обсудили аспекты развития внутреннего авторуризма и популяризацию путешествий по России.

В нефтяной компании отметили, что общий охват проекта «Путешествуй в Москву с Роснефтью» составил более 12 млн. человек. Благодаря совместной инициативе, участники программы лояльности сети АЗС «Роснефть» смогли воспользоваться особыми условиями на размещение в отелях Москвы, а также получить бонусы или комплименты в ресторанах столицы.

По словам начальника управления по туризму Комитета по туризму города Москвы Ирины Шилкиной, воспользоваться специальным предложением можно было с помощью сервиса Russpass.

Также она отметила, что в рамках спецпроекта посетители АЗС «Роснефть» по всей стране смогли увидеть имиджевые ролики о Москве и вдохновиться на путешествие в столицу. Всем желающим также были доступны туристические буклеты и карты Москвы.

«Хотим поблагодарить компанию «Роснефть», которая выступает амбассадором развития внутреннего туризма в России и реализует комплексную программу популяризации автотуризма в нашей стране» — добавила Шилкина.

Начальник управления стратегического розничного маркетинга «Роснефти» Василий Георгиев сообщил, что для создания комфортных условий автолюбителям, предпочитающих путешествовать на машине, компания запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!».

Проект позволяет автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти».