Россиянин напал на врачей скорой помощи, приехавших на вызов

Житель Челябинска пытался свести счеты с жизнью и нанес себе ранения, а после напал на бригаду медиков, которые приехали, чтобы оказать ему помощь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Медики прибыли на вызов в одну из квартир в Челябинске, требовалась помощь мужчине, который пытался покончить с собой и нанес себе ранение, его родственники вызвали скорую помощь.

Когда бригада вошла в помещение, челябинец стал агрессивно себя вести и набросился на врачей, завязалась драка, в которую вмешалась семья мужчины. Медиков выгнали из квартиры, они обратились в правоохранительные органы. Буйного пациента доставил в больницу наряд Росгвардии.

Ранее под Петербургом хулиганы сделали ложный вызов «скорой» и избили медика.