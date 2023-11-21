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Россиянин напал на врачей скорой помощи, приехавших на вызов

Shot: в Челябинске мужчина напал на врачей скорой помощи

Житель Челябинска пытался свести счеты с жизнью и нанес себе ранения, а после напал на бригаду медиков, которые приехали, чтобы оказать ему помощь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Медики прибыли на вызов в одну из квартир в Челябинске, требовалась помощь мужчине, который пытался покончить с собой и нанес себе ранение, его родственники вызвали скорую помощь.

Когда бригада вошла в помещение, челябинец стал агрессивно себя вести и набросился на врачей, завязалась драка, в которую вмешалась семья мужчины. Медиков выгнали из квартиры, они обратились в правоохранительные органы. Буйного пациента доставил в больницу наряд Росгвардии.

Ранее под Петербургом хулиганы сделали ложный вызов «скорой» и избили медика.

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