Соавтор закона об иноагентах заявил, что им нельзя запретить въезд в Россию

Предложение запретить въезжать в Россию людям, которые были объявлены иностранными агентами, противоречит Конституции страны. Об этом заявил «Газете.Ru» соавтор закона об иноагентах, депутат Госдумы Андрей Альшевских. Так он прокомментировал идею автора многочисленных доносов на звезд Виталия Бородина.

«У нас есть Конституция Российской Федерации — это главный, основной закон. Когда мы принимаем федеральные законы, мы должны об этом помнить. По Конституции любой гражданин Российской Федерации, если у него нет проблем с законом, может беспрепятственно выехать и беспрепятственно въехать на территорию страны. Мы должны понимать, что у нас есть достаточно серьезные как административные, так и уголовные наказания для всех граждан, независимо от того, иноагенты они или не иноагенты. Я так понимаю, разговор идет о том, что граждане РФ, которые уехали и находятся за пределами страны, дискредитируют вооруженные силы, Российскую Федерацию, участников специальной военной операции. Независимо от статуса они должны понимать и помнить, что за это есть в том числе и уголовная ответственность», — сказал Альшевских.

Депутат отметил, что обращение Бородина в Госдуму будет рассмотрено, но вряд ли будет реализовано.

«Инициатива, может быть, найдет поддержку в какой-нибудь другой форме. Предположим, ужесточение наказания либо еще что-то. Но, опираясь на нашу Конституцию, я не думаю, что у этой инициативы есть перспектива на реализацию. Раз есть официальное обращение в адрес руководства Государственной думы, значит, это письмо будет расписано в профильный комитет. Профильный комитет рассмотрит и даст ответ заявителю в рамках действующего законодательства, в том числе и Конституции Российской Федерации», — заключил он.

До этого бывший адвокат и автор многочисленных доносов на звезд Виталий Бородин обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть возможность внесения поправок в законодательство об иноагентах. Письмо опубликовал Telegram-канал Baza.

Бородин предлагает запретить въезд в Россию гражданам со статусом иноагента, которые находятся за рубежом и критикуют действия российских властей. Целью инициативы называется «обеспечение внутренней безопасности».

Ранее автора доносов на звезд Виталия Бородина лишили статуса адвоката.