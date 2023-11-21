Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли памятник историку Василию Татищеву

В усадьбе Татищева в деревне Болдино Солнечногорска состоялось открытие памятника историку, государственному деятелю эпохи Петра I, основателю Екатеринбурга и Перми Василию Татищеву. В церемонии приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава региона Андрей Воробьев поблагодарил историков, архитекторов и всех, кто нашел время и возможность приехать на церемонию.

«На территории Подмосковья творили историю уникальные люди — Чехов, Достоевский, государственные деятели, историки. И все они внесли заметную лепту. Прекрасно, что мы, наши внуки будем помнить, кто делал и делает нашу страну сильной и могучей», — сказал губернатор.

Он также выразил благодарность военно-историческому обществу и Владимиру Мединскому лично, назвав его человеком, который «двигает очень важные и добрые дела».

Памятник изображает Татищева в период расцвета его творческой деятельности. В ходе работы скульптор Валерия Малышева сотрудничала с историками и экспертами по костюму.

Монумент установлен Российским военно-историческим обществом на территории сквера старинной усадьбы Татищевых «Болдино», восстановлением которой с апреля этого года занимается РВИО. Рядом с ним сделали всепогодную уличную библиотеку.

Владимир Мединский отметил, что не так давно это был заброшенный уголок Московской области.

«Но благодаря сотрудничеству губернатора, министерства культуры РФ и военно-исторического общества начинается его восстановление. Это только первый этап. Я торжественно обещаю, что через два с половиной года здесь будет город-сад. Вы не узнаете это место», — сказал он.

На открытии памятника присутствовала правнучка Василия Татищева. Профессор, кандидат исторических наук Марианна Татищева долгие годы преподавала в Московском государственном институте культуры, возглавляла фонд «Содействия сохранения наследия В.Н. Татищева».

«Я рада, что, наконец, отдают должное человеку, который очень много сделал для России», — заявила она.

По ее признанию, она присутствовала на открытии нескольких памятников прадеду -— в Перми, в Тольятти. Но работа Валерии Малышевой, подчеркнула правнучка историка, отличается от остальных тем, что Татищев показан как человек, без монументальности.

В пресс-службе губернатора Подмосковья уточнили, что усадьба историка является объектом культурного наследия федерального значения.