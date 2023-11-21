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Подросток заблудился в лесу во время метели по дороге в школу

В Якутии нашли подростка, который заблудился в лесу по дороге в школу

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Пресс-служба ОМВД России по Сунтарскому району

В якутском селе Сунтар 11-летний мальчик шел в школу через лес и заблудился во время сильной метели. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

В экстренные службы обратилась мать 11-летнего школьника. Женщина сообщила, что рано утром ее сын ушел в школу, а спустя некоторое время позвонил домой и сказал, что заблудился.

По словам матери, сын-пятиклассник шел по знакомому ему маршруту через лесной массив, но сбился с пути из-за сильной метели.

На поиски мальчика отправились полицейские и спасатели, но следы ребенка уже замело, спустя некоторое время школьника удалось обнаружить в трех километрах от села, он доставлен в медицинское учреждение.

Ранее шестилетнего мальчика, гулявшего ночью по улице, нашли в Новокузнецке.

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