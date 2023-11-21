Россияне назвали лучший банк страны

Более половины россиян (58%) назвал Сбер лучшим банком страны, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнерстве с ежегодной бизнес-премией «Компания/персона года».

Как показал опрос, банковскими услугами пользуются девять из десяти россиян (88%). В числе самых популярных — дебетовая карта (65%), оплата коммунальных услуг (40%) и денежные переводы (37%).

При выборе банка для опрошенных важнее всего надежность — эту характеристику отметил каждый второй респондент (50%). Далее идут доходность по вкладам и удобное мобильное приложение (по 28% участников опроса), наличие отделений недалеко от дома (27%) и программы лояльности (22%).

ВЦИОМ проводил опрос методом телефонного интервью по стратифицированной случайно выборке. Всего в опросе приняло участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.