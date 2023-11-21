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Медведи Приамурья не могут уйти в спячку из-за слишком теплой погоды

В Приамурье медведи не могут уйти в спячку из-за аномального тепла

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Depositphotos

Слишком теплая погода, установившаяся в Приамурье в ноябре, мешает уйти в спячку местным медведям, передает проект «Сноб» со ссылкой на региональное управление по охране животного мира. По данным ведомства, животные все еще бродят по лесам.

При этом, по словам специалистов, наедать на зиму жир медведям уже не нужно. Отмечается, что самки с детенышами залегли в спячку невзирая на аномальное тепло.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Амурской области сохранятся плюсовые температуры. В некоторых городах воздух прогреется до +4 °C. Однако спустя некоторое время в регион придут морозы до -30 °C.

В 2023 году генетики из Университета штата Вашингтон (США) выяснили, как работает метаболизм медведей в месяцы зимней спячки. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Comparative Physiology B (JCPB).

Ученые обнаружили, что в спящих тканях животного работают тысячи генов, поддерживая естественный энергетический ритм. Это означает, что даже когда медведь впал в зимний сон, его организм продолжает действовать в соответствии с циркадными циклами, производя больше энергии в дневное время, пусть и в ослабленном режиме.

Ранее в Сочи домашний кот дал отпор медведю.

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