Мальчик из Воронежа спас родителей при пожаре

В Воронеже ребенок смог предотвратить распространение огня в квартире и спасти свою семью. Об этом рассказали в группе ГУ МЧС России по Воронежской области во «ВКонтакте».

14 ноября в квартире одного из жилых домов на улице Челюскинцев произошел пожар. Мальчик, обнаружив его очаг, разбудил своих родителей и самостоятельно включил пожарную сигнализацию.

Взрослые проснулись и своими руками потушили возгорание, помощь пожарных семье даже не потребовалась. Причину возникновения огня в пресс-службе регионального МЧС уточнять не стали, но зато поблагодарили родителей спасшего целый дом от огня ребенка за правильное воспитание сына.

Ранее участковый из Иркутской области спас из огня 75-летнюю незрячую пенсионерку.