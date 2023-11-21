В Твери возбудили дело на сиделку, которая истязала инвалида

В Тверской области сиделка не смогла обеспечить инвалиду необходимый уход. Об этом сообщает управление СК по региону.

Правоохранители обратили внимание на ситуацию после того, как выпуск о произошедшем появился в эфире федерального канала. По информации журналистов, после первых жалоб родственников дело не возбудили. Помощница переехала в другой регион и работает в дошкольном учреждении.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате СК.

Как сообщает Air.ru, подопечный россиянки перенес четыре инсульта и не мог двигаться. После того, как на лице мужчины появились царапины, родственники установили в квартире скрытые камеры. Благодаря записям выяснилось, что женщина бьет инвалида. Когда сиделка заподозрила, что ее могут уволить, она уехала в другой город.

Ранее в Тюмени три пьяные девушки избили беременную женщины на глазах у детей.