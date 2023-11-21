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Эксперт оценил идею онлайн-торговли самозанятыми чужой продукцией

Общественник Песков: новые правила онлайн-торговли для самозанятых не нужны

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Depositphotos

В Госдуме предложили ввести специальный налоговый режим, который позволит самозанятым продавать на маркетплейсах не только свою, но и чужую продукцию. Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков такую инициативу не одобрил. Самозанятым лучше помогать стать предпринимателями, а не вводить для них особые правила, заявил он в беседе с телеканалом «360».

«Здесь целесообразно все-таки не менять действующее законодательство, а наоборот, помогать самозанятым переходить в статус индивидуальных предпринимателей. Система налогообложения там одинаковая», — пояснил общественник свою мысль.

Для россиян статус самозанятого – это начальная ступень перед регистрацией предпринимательства, считает Песков. Поэтому при желании развития они должны идти на следующий шаг и открывать ИП. После этого человек сможет легко встать на учет и заключить контракт с любым маркетплейсом, подчеркнул он.

Разрешение самозанятым торговать чужими товарами в онлайн-режиме навредит бизнесу, убежден эксперт.

«ИП — логичный шаг. А так, мы вообще запутаем понятие самозанятости, которое у нас в законодательстве не определено», — заключил он.

Законопроект о новом налоговом режиме подготовила фракция ЛДПР. По мнению депутатов, это поможет насыть внутренний рынок востребованными товарами по стабильным ценам.

В Росси ранее заявили, что самозанятые нуждаются в социальных гарантиях. В том числе, по мнению замруководителя ФНС Светланы Бондарчук, из-за роста числа самозанятых актуальными становятся вопросы появления больничных, отпусков, декретов, защиты от травматизма.

При этом в недавнем исследовании выяснилось, что только треть российских самозанятых вовремя платят налог на доход.

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