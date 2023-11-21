Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как избежать обморока

Врач Харлов: соль и сахар помогут избежать обморока

close
100%
Shutterstock

Стресс и сильное переутомление иногда приводят к тому, что человек может на короткое время потерять сознание — упасть в обморок. О том, как не допустить такого состояния, Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

По его словам, для этого важно потреблять достаточное количество соли, чтобы поддерживать давление в крови и скорость метаболизма. Кроме того, для профилактики обмороков нужен сахар.

«В аптеке продают таблетки глюкозы, для них даже рецепта не нужно. Это буквально сахар крови. Вы его рассасываете — и все, вы уже не упадете в обморок из-за отсутствия энергии. <...> Щепотку соли в рот. Запили стаканом воды. И таблетку глюкозы под язык, рассасываем. Только симптомы прошли, таблетку можно выплюнуть, чтобы не было лишнего сахара», — объяснил врач.

Live Science до этого сообщал, что приступ смеха может спровоцировать обморок вследствие резкого падения кровяного давления, однако, вероятность такого события невелика. Из-за множественных мышечных сокращений кровь «отливает» от головного мозга и устремляется к торсу — внутричерепное давление падает.

Ранее сообщалось, что в Петербурге девушка попала в больницу после обморока в «Музее пыток».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий