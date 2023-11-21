Врач рассказал, как избежать обморока

Стресс и сильное переутомление иногда приводят к тому, что человек может на короткое время потерять сознание — упасть в обморок. О том, как не допустить такого состояния, Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

По его словам, для этого важно потреблять достаточное количество соли, чтобы поддерживать давление в крови и скорость метаболизма. Кроме того, для профилактики обмороков нужен сахар.

«В аптеке продают таблетки глюкозы, для них даже рецепта не нужно. Это буквально сахар крови. Вы его рассасываете — и все, вы уже не упадете в обморок из-за отсутствия энергии. <...> Щепотку соли в рот. Запили стаканом воды. И таблетку глюкозы под язык, рассасываем. Только симптомы прошли, таблетку можно выплюнуть, чтобы не было лишнего сахара», — объяснил врач.

Live Science до этого сообщал, что приступ смеха может спровоцировать обморок вследствие резкого падения кровяного давления, однако, вероятность такого события невелика. Из-за множественных мышечных сокращений кровь «отливает» от головного мозга и устремляется к торсу — внутричерепное давление падает.

Ранее сообщалось, что в Петербурге девушка попала в больницу после обморока в «Музее пыток».