На Камчатке подросток поспорил с одноклассниками и выпрыгнул из окна школы

На Камчатке прокуратура проводит проверку после того, как подросток выпрыгнул из окна. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Инцидент произошел в Елизовском районе региона. Предварительно установлено, что 15-летний молодой человек и его одноклассники остались без присмотра учителя. В этот момент юноша поспорил со сверстниками, после чего выпрыгнул из окна второго этажа.

В результате школьник не пострадал.

На произошедшее обратили внимание в правоохранительных органах. Они проверят, соблюдают ли педагоги законодательство об образовании. После мероприятий будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее в Петербурге девушка испугалась супруга и выпрыгнула в окно.