Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Камчатке подросток поспорил с одноклассниками и выпрыгнул из окна школы

На Камчатке подросток выпрыгнул из окна школы

close
100%
Pixabay

На Камчатке прокуратура проводит проверку после того, как подросток выпрыгнул из окна. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Инцидент произошел в Елизовском районе региона. Предварительно установлено, что 15-летний молодой человек и его одноклассники остались без присмотра учителя. В этот момент юноша поспорил со сверстниками, после чего выпрыгнул из окна второго этажа.

В результате школьник не пострадал.

На произошедшее обратили внимание в правоохранительных органах. Они проверят, соблюдают ли педагоги законодательство об образовании. После мероприятий будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее в Петербурге девушка испугалась супруга и выпрыгнула в окно.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий