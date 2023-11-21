МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа

Самолет МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа. Об это ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Борт уже вылетел из аэропорта Махачкалы в египетский город Эль-Ариш.

«Там гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут его жителям сектора Газа», — говорится в публикации.

В составе гуманитарного груза находятся продукты питания, в том числе детское, одежда, обувь и предметы гигиены.

20 ноября борт МЧС России доставил жителям сектора Газа через египетский город Эль-Ариш 27 тонн гуманитарного груза.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых.