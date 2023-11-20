В Европе описали ситуацию на границе РФ и Финляндии фразой «худшее еще впереди»

Европейские политики уверены, что ситуация с беженцами на границе России и Финляндии продолжит усугубляться. Об этом в интервью для финского издания Yle заявил специалист по миграционным процессам, профессор Варшавского университета Мацей Душчик.

По словам эксперта, в вопросе работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) на российско-финской границе «худшее еще впереди». Он не исключил, что в ближайшее время беженцы начнут прибывать на территорию республики не только через официальные пропускные пункты, но и через труднопроходимые леса.

В то же время профессор подчеркнул, что ответственность за происходящее лежит на Москве. Как сказал эксперт, в будущем Хельсинки необходимо быть готовыми к различным провокациям.

«Это гибридная война, и Россия не остановится», — подчеркнул Душчик.

Также он обратил внимание, что таким способом Москва может попытаться повлиять на проведение выборов в соседней республике. Для РФ и Белоруссии сопровождение переселенцев является одним из источников дохода, при этом речь не обязательно идет об органах власти.

«Может быть, [это выгодно] <...> авиакомпаниям, гостиницам Москвы и других городов, университетам, которые предоставляют студенческие визы», — резюмировал специалист.

20 ноября на финский КПП «Салла» заметили первую группу беженцев из Ирака, Сирии, Сомали и ряда других государств. По информации пограничного отряда Лапландии, всего с российской стороны на границу прибыли 35 человек.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ предупредили, что правительство Финляндии может полностью закрыть границу.