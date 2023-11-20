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Пьяный россиянин напал на сказочного кролика и получил отпор

Kras Mash: в Красноярске пьяный мужчина напал на аниматора в костюме кролика

Девушка-аниматор в костюме сказочного кролика сумела дать отпор пьяному хулигану, который ударил ее на улице. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

Инцидент произошел на проспекте Мира в Красноярке, девушка- аниматор в костюме кролика из «Алисы в стране чудес» раздавала прохожим флаеры, ее начал преследовать нетрезвый гражданин, мужчина подошел к аниматору и ударил ее по голове.

Девушка не растерялась, сняв часть костюма, она дала отпор пьяному хулигану, несколько раз ударила его по лицу и пнула. Разнимать драку прохожие не стали, обратились ли участники конфликта в полицию — неизвестно.

Ранее аниматор заявил в полицию на семилетнюю девочку.

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