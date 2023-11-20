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В России разрешили наказывать интернет-магазины за аннулированный заказ

Верховный суд разрешил наказывать интернет-магазины за отмену оплаченного заказа

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Shutterstock

Согласно решению Верховного суда России, теперь клиенты интернет-магазинов могут требовать компенсацию в случае отмены уже оплаченного товара, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

В суде отметили, что «виртуальные продавцы» не вправе включать в публичный договор о дистанционной продаже условия, освобождающие их от ответственности. Такие условия нарушают права потребителей и считаются недействительными, следует из приговора.

Прецедентным стал судебный спор между покупателем из Волгограда и интернет-магазином. Мужчина приобрел на сайте музыкальный центр, полностью его оплатил, но спустя время заказ был аннулирован продавцом из-за отсутствия товара, а деньги были возвращены.

Клиент обратился в суд с иском против магазина, и судья вынес решение в его пользу. Однако затем апелляционная инстанция вмешалась в процесс и приняла сторону продавца, утверждая, что условия, изложенные в предложении, играют более важную роль в данном деле. Но в итоге Верховный суд России все же встал на сторону покупателя.

«Доводы ответчика об отсутствии у него в наличии указанного в договоре товара объективными доказательствами не подтверждены», — говорится в решении суда.

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