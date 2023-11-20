Москвичам спрогнозировали снежную и морозную неделю

Всю неделю погода в Москве будет снежная и морозная с температурой до -10 °C по ночам. Об этом предупредила в беседе с РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, снежный покров к субботе может достичь до десяти сантиметров. Всю неделю будет держаться облачная погода.

По ночам в самой столице будет холодать до -10 °C, а в Подмосковье столбик термометра может опуститься до -13°C .

«Дневная температура останется на уровне -5...-7°C. При северном ветре будет приниматься время от времени небольшой снежок», — рассказала специалист.

При этом она предупредила, что в пятницу, 24 ноября, погода существенно изменится и ожидается рекордно низкое атмосферное давление. Вместе с этим может немного потеплеть: до -3...-8°C ночью и до 0°C — днем.

И в пятницу, и в субботу будет довольно ветреная погода, поэтому не исключено, что будет снежная метель.

«По характеру температуры и по характеру явлений это будет настоящая зимняя погода», — отметила синоптик.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве наступила метеорологическая зима.

Ранее в Москве из-за холодов стали недоступны самокаты.