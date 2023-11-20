Журналистку Лойко объявили в федеральный розыск

Журналистку издания SOTA Анну Лойко объявили в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе розыска МВД.

Лойко разыскивают по статье уголовного кодекса. Прочие подробности не уточняются.

До этого, 1 ноября, Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела об оправдании терроризма в отношении журналистки. По предварительным данным, несколько лет назад Лойко опубликовала статью с оправданием «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической и запрещена в РФ). Отмечалось, что рассматривался вопрос об объявлении сотрудницы SOTA в розыск.

Ранее Советский районный суд Казани арестовал журналистку «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алсу Курмашеву до 5 декабря. Ее заподозрили в уклонении от исполнения обязательств, предусмотренных законами РФ об иноагентах.

Ранее журналисты «Росдержавы» получили 10,5 и 9,5 года колонии строгого режима.