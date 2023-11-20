В Госдуме призвали добавить неделю отпуска мобилизованным, имеющим детей

Отпуск мобилизованных военнослужащих, имеющих на иждивении детей, следует увеличить до 35 дней в год, считает депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее предложение он направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Сейчас все мобилизованные имеют право на отпуск длительностью 28 дней в течение года службы и уходят на отдых раз в полгода на две недели. Применяется это правило вне зависимости от того, состоит ли военнослужащий в браке и есть ли у него дети, подчеркнул депутат. Он напомнил о Семейном кодексе РФ, в котором подчеркивается, что родители несут ответственность за воспитание и развитие детей, обязаны заботиться об их здоровье. В связи с этим Сухарев призвал рассмотреть возможность увеличения отпуска военных с детьми на неделю.

Речь идет о военнослужащих, в семье которых воспитывается хотя бы один ребенок в возрасте до семи лет или трое детей любого возраста.

Напомним, президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил установить для всех участников специальной военной операции регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней. Предоставляться он должен не реже, чем раз в полгода. Сообщалось также, что мобилизованные для участия в спецоперации граждане, как и контрактники, имеют право на ежегодный 30-дневный отпуск.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении пособия семьям в связи с рождением и воспитанием ребенка.