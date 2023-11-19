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Украина намерена подать иски в суд из-за блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей

Киев из-за блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей готовит иски в суд

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

Украина намерена подать иски в суд, чтобы возместить ущерб, нанесенный блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом, ссылаясь на вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимира Балина, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Балина, ситуация фактически является критической. Поэтому польские юристы, представляющие интересы Украины, должны как можно быстрее принять меры для прекращения блокировки пунктов пропуска и выяснить, кто будет платить за понесенный Киевом ущерб.

В настоящее время украинскими перевозчиками уже готовятся иски к забастовщикам.

Ранее сообщалось, что спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе с Польшей застряли 2,8 тыс. фур. Польские автоперевозчики заблокировали пропускные пункты на украино-польской границе, добиваясь от Евросоюза введения обязательного разрешения на международные автоперевозки для украинских водителей грузовиков, отмененные после начала спецоперации России на Украине.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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