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Названы регионы России с опасной погодой в ближайшие дни

Синоптики: в 15 регионах РФ ожидаются опасные погодные явления в ближайшие дни

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Синоптики спрогнозировали опасные погодные явления в 15 регионах РФ в ближайшие дни. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, осадки, шквалистый ветер и грозы ожидаются в Белгородской, Воронежской, Новосибирской и Томской областях, в Краснодарском крае и Крыму. В Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях ожидается глубокий циклон.

«К концу дня высота снежного покрова будет достигать 5-10 сантиметров. Выпущено предупреждение. Прогнозируются ветер до 18 м/с, метели, снежные заносы», — пояснил Вильфанд.

В Краснодарском крае и Крыму ожидаются сильный дождь, грозы и порывы ветра до 25 м/с. Также в Красноярском крае и Хакасии прогнозируется резкое ухудшение погоды. там ожидаются порывы ветра до 25 м/с, сильный снег и гололед.

До этого Вильфанд сообщал, что резкое похолодание произойдет в ближайшие дни в шести российских регионах.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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