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Россиянин рассказал, сколько подписей нужно для петиции против закрытия границы Финляндии и РФ

Полиция Хельсинки согласовала митинг против закрытия КПП на границе с Россией

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«Газета.Ru»

У здания парламента Финляндии в Хельсинки проходит митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Один из участников митинга Анатолий рассказал «Газете.Ru», что полиция согласовала мероприятие, задержаний не происходит. По данным СМИ, к зданию парламента вышли около 300 человек.

«Все хорошо. Народу много. Полиция митинг согласовала», — сообщил участник событий.

Россиянин Петр (имя изменено. — «Газета.Ru») рассказал «Газете.Ru», что не смог принять участие в митинге. При этом закрытие границ сказалось на его семье, и мужчина надеется, что петиция и митинги помогут решить ситуацию.

«Я из разделенной семьи, моя мама и приемный отец в Тампере. В Хельсинки на митинге никто из нас, к сожалению, не был. Шансы, что правительство обратит на нас внимание, есть, если петиция наберет 50 тысяч голосов и выше. На самом деле, решить вопрос можно было бы, если бы пошел паром или поезд: это исключает мигрантов, но удовлетворит потребности разделенных русских семей по всему миру. В автобусах, которые до недавнего времени следовали через границу, ехали в основном такие люди: прилетали из Америки, Канады, отовсюду, ехали к родным», — объяснил он.

В ночь на 18 ноября прекратили свою работу четыре пропускных пункта на границе Финляндии и России: КПП «Ваалимаа» (российский пункт «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Три из четырех этих КПП находятся в Ленобласти, еще один – в Карелии. Днем 17 ноября с автобусного вокзала Петербурга отправились последние два рейса до Хельсинки.

Телеканал MTV3 со ссылкой на источники сообщил, что министерство внутренних дел страны разрабатывает законопроект о полном закрытии границы с РФ.

В Финляндии также создали петицию, авторы которой просят страну не закрывать КПП на границе с Россией. Там указывается, что решение закрыть четыре КПП противоречит правам человека и разрывает семейные связи, так как из-за запрета родственники, проживающие по обе стороны границы, не смогут увидеться. Петицию подписали почти 10 тысяч человек.

Ранее финские пограничники применили газ против 30 человек на границе с Россией.

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