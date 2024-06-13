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Журналиста НТВ Ивлиева готовятся эвакуировать из-за ранения при атаке ВСУ

Пострадавшего при атаке ВСУ корреспондента НТВ Ивлиева готовят к эвакуации

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Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

Корреспондента телеканала НТВ Алексея Ивлиева, пострадавшего при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Гольмовском Донецкой народной республики (ДНР) и пережившего операцию, подготавливают к эвакуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в оперативных службах региона.

«Прооперировали, <...> готовят к эвакуации», — уточнили в экстренных горслужбах.

Согласно оценке врачей, физическое состояние журналиста на данный момент диагностировано как стабильное и приемлемое для транспортировки.

«Медики добиваются полной стабилизации его состояния», — уточняется в материале.

Незадолго до этого НТВ подтвердил, что его сотрудники были ранены в результате украинского обстрела в ДНР, после чего их оперативно госпитализировали. Отмечалось, что Ивлиев и еще два человека пострадали во время выполнения профессиональных обязанностей. Спустя некоторое время стало известно, что раненого корреспондента успешно прооперировали.

Ранее два жителя Донецка пострадали после сброса бомбы с беспилотника.

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