Журналиста НТВ Ивлиева готовятся эвакуировать из-за ранения при атаке ВСУ

Корреспондента телеканала НТВ Алексея Ивлиева, пострадавшего при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Гольмовском Донецкой народной республики (ДНР) и пережившего операцию, подготавливают к эвакуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в оперативных службах региона.

«Прооперировали, <...> готовят к эвакуации», — уточнили в экстренных горслужбах.

Согласно оценке врачей, физическое состояние журналиста на данный момент диагностировано как стабильное и приемлемое для транспортировки.

«Медики добиваются полной стабилизации его состояния», — уточняется в материале.

Незадолго до этого НТВ подтвердил, что его сотрудники были ранены в результате украинского обстрела в ДНР, после чего их оперативно госпитализировали. Отмечалось, что Ивлиев и еще два человека пострадали во время выполнения профессиональных обязанностей. Спустя некоторое время стало известно, что раненого корреспондента успешно прооперировали.

Ранее два жителя Донецка пострадали после сброса бомбы с беспилотника.