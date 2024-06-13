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Япония и Украина подписали с Японией соглашение о безопасности до 2034 года

Зеленский и премьер Японии Кисида подписали соглашение о безопасности на 10 лет

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Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности на полях саммита «Большой семерки» (G7). Об этом сообщил украинский лидер в соцсети X.

«В 2024 году Япония предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов и будет продолжать поддерживать нас на протяжении всего 10-летнего срока действия соглашения», — написал Зеленский.

Он рассказал, что соглашение предусматривает техническое и финансовое сотрудничество между странами, а также получение от Японии гуманитарной помощи и поддержки в оборонной отрасли. Также документ предполагает введение антироссийских санкций.

До этого агентство Reuters сообщало, что на саммите G7 аналогичное соглашение подписали Зеленский и президент США Джо Байден. В документе отмечается, что он является мостом к возможному членству Украины в Североатлантическом альянсе. В тексте соглашения Киев и Вашингтон признают, что Украина нуждается в постоянных инвестициях в оборонную отрасль, соответствующих стандартам НАТО. Таким образом, США будут в течение 10 лет предоставлять украинской стороне военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат Вооруженных сил Украины и развивать военно-промышленный комплекс Украины.

Ранее страны G7 одобрили выделение $50 млрд Киеву за счет замороженных активов РФ.

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