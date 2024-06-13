МОК пересмотрел результаты Олимпиады 1900 года

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте коммюнике, в котором объявил о пересмотре итогов Игр 1900 года в соревнованиях по велоспорту.

Франция получит серебряную награду, завоеванную гражданином Великобритании Ллойдом Хильдебрандом в гонке на 25 км. В пресс-релизе отмечается, что спортсмен был рожден и провел юность во Франции, а также выступал за французский клуб до и после Олимпиады 1900 года.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Елена Вяльбе назвала идиотами и нелюдями членов НОК Украины.