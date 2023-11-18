Трое высокопоставленных сотрудников OpenAI уволились после отставки гендиректора

Трое высокопоставленных сотрудников компании-разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT OpenAI уволились после отставки гендиректора компании Сэма Альтмана. Об этом пишет издание Information со ссылкой на свои источники.

До этого гендиректора OpenAI Сэма Альтмана отправили в отставку со своего поста. Как отметили в заявлении самой компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Место Альтмана временно займет директор по технологиям компании Мира Мурати.

Также стало известно, что вслед за Альтманом заявление на увольнение подали еще трое. Так, уволились директор по научным исследованиям компании Якуб Пачоцки, руководитель команды, оценивающей потенциальные риски, связанные с ИИ Александр Мадри, а также научный исследователь стартапа с семилетним стажем Шимон Сидор.

По данным Information увольнение гендиректора стало огромным разочарованием для некоторых сотрудников и подчеркнули давно назревающий конфликт внутри компании.

До этого стало известно, что разработчик ChatGPT компания OpenAI ведет переговоры о продаже акций.

Ранее сообщалось, что компания OpenAI планирует создавать собственные чипы для ИИ.