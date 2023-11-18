Школьную учительницу обвинили в соблазнении 17-летнего подростка

Педагога частной христианской школы из Южной Каролины задержали за преследование ученика, 27-летняя женщина домогалась мальчика и вступала с ним в интимную связь. Об этом сообщает Fox News.

27-летней американке Рейган Андерсон предъявлено обвинение в двух случаях сексуального насилия над несовершеннолетним. О неподобающих отношениях педагога и ученика стало известно родителям мальчика, они нашли в телефоне сына переписку с учительницей и ее интимные фото.

По данным полицейского расследования, педагог минимум дважды вступала в интимную связь с 17-летним юношей. Женщина задержана, на время расследования она будет находиться под домашнем арестом.

Руководство школы сообщило, что педагог уже уволена, женщине может грозить реальный тюремный срок.

Ранее школьная учительница получила 10 лет колонии за изнасилование ученика.