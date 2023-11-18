В Свердловской области загорелась гостиница

В Свердловской области огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Согласно сообщению ведомства, в районе 290 километра трассы Пермь-Екатеринбург горит кровля гостиницы. Огонь охватил 1000 квадратных метров.

По данным МЧС, сотрудники и постояльцы самостоятельно эвакуировались. На месте работают 25 специалистов и восемь единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.

16 ноября сообщалось о пожаре на заводе радиаторов Forte Prom GmbH в Красноармейском районе Волгограда.

В этот же день пожар произошел на территории воинской части в Волгоградской области.

До этого в Дагестане произошло возгорание на крупном продуктовом складе. Инцидент произошел в Махачкале в здании на улице Магомедтагирова. Когда спасатели появились на месте, огонь уже охватил крупный продуктовый склад.

Ранее на Урале пенсионерка собиралась поджечь военкомат, но чуть не устроила пожар в поликлинике.