Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области загорелась гостиница

МЧС: кровля гостиницы горит на трассе Пермь-Екатеринбург в Свердловской области

В Свердловской области огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Согласно сообщению ведомства, в районе 290 километра трассы Пермь-Екатеринбург горит кровля гостиницы. Огонь охватил 1000 квадратных метров.

По данным МЧС, сотрудники и постояльцы самостоятельно эвакуировались. На месте работают 25 специалистов и восемь единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.

16 ноября сообщалось о пожаре на заводе радиаторов Forte Prom GmbH в Красноармейском районе Волгограда.

В этот же день пожар произошел на территории воинской части в Волгоградской области.

До этого в Дагестане произошло возгорание на крупном продуктовом складе. Инцидент произошел в Махачкале в здании на улице Магомедтагирова. Когда спасатели появились на месте, огонь уже охватил крупный продуктовый склад.

Ранее на Урале пенсионерка собиралась поджечь военкомат, но чуть не устроила пожар в поликлинике.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий