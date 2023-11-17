Петербург вернул масочный режим в больницы из-за ковида

В Санкт-Петербурге возобновили действие обязательного масочного режима в больницах и других медицинских учреждениях. Об этом сообщили в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению.

«В целях профилактики и предупреждения возникновения заболевания гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией введен обязательный масочный режим среди персонала и посетителей медицинских учреждений», — говорится в сообщении комздрава.

Как ранее заявили в Роспотребнадзоре, в настоящее время на территории РФ наблюдают вторую осеннюю волну ковида. По словам главы ведомства Анны Поповой, за месяц количество инфицированных в два раза увеличилось. При этом в Роспотребнадзоре не стали призывать россиян делать прививку, потому что риск получения осложнений снизился. Однако привиться от гриппа специалисты все же рекомендуют.

Обязательный масочный режим действовал в Петербурге в разные периоды пандемии в 2020–2022 годах. 27 мая 2022-го власти города приостановили действие режима, сделав правило о ношении масок рекомендательным.

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