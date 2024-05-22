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Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы

Путин попросил АСИ разработать обновленную стратегию работы с учетом нацпроектов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработать и утвердить обновленную стратегию деятельности агентства с учетом участия в реализации национальных проектов. Слова президента России передает РИА Новости.

«С учетом положения указа о национальных целях развития прошу разработать и утвердить обновленную стратегию своей деятельности», — заявил он.

Также Путин в рамках заседания набсовета Агентства стратегических инициатив поручил активнее продвигать российские бренды и разработки на международной арене.

Выступая на заседании наблюдательного совета АСИ, Путин подчеркнул, что государство должно создать «систему реально работающих стимулов и инструментов поддержки» для компаний, которые проводят такие проекты. Их он призвал распространить на компании, которые укрепляют технологический суверенитет страны, создают новые рабочие места, поддерживают своих сотрудников и участников СВО, а также «возводят новые современные города и населенные пункты».

Ранее АСИ назвало регионы – лидеры по качеству жизни.

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