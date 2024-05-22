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В Орле мужчине вынесли приговор за госизмену и диверсии

Жителя Орла приговорили к 17 годам лишения свободы за госизмену и диверсии

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Shutterstock

Орловский областной суд признал местного жителя виновным в совершении трех диверсий и государственной измене и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры региона.

По данным правоохранителей, выполняя задания украинского куратора, мужчина поджег два железнодорожных шкафа и объект связи и получил за это деньги.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшейся части срока наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе.

Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Преступление было выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Орловской области.

До этого в Барнауле военнослужащему Павлу Петрову вынесли приговор за уклонение от службы, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии общего режима.

Ранее в Кремле не смогли прокомментировать срок 77-летнему физику Анатолию Маслову.

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