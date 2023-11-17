Россиянам объяснили, почему нужно есть супы

Взрослому человеку без хронических и острых заболеваний желудочно-кишечного тракта стоит включать супы в рацион два-три раза в неделю. Об этом «Известиям» рассказала терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.

Врач заявила, что в правильно приготовленном супе содержится сбалансированное количество белков, жиров, углеводов. А еще в таком блюде есть другие микроэлементы, необходимые для нормальной работы организма.

По словам Утюмовой, во время варки продукты сохраняют больше полезных веществ, чем при других методах термической обработки. А еще супы быстрее усваиваются, они менее калорийные по сравнению с жареными, тушеными или запеченными блюдами.

При этом специалист посоветовала выбирать овощные супы. Подойдут также супы, приготовленные на основе курицы, индейки, кролика или нежирных сортов мяса.

«В составе овощных супов содержится большое количество пищевых волокон. Они способствуют улучшению перистальтики — сокращения органов ЖКТ, от которого зависит наше самочувствие», – пояснила врач.

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