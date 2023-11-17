Назначено время завершения разбора завалов обрушившейся части дома в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что разбор завалов обрушившейся части дома в Астрахани планируют завершить к 14:00 (13:00 мск) пятницы, 17 ноября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, после этого по периметру здания будет выставлено ограждение, в текущий момент на территории организована охрана.

Губернатор подчеркнул, что были открыты три пункта временного размещения, которые готовы принять жителей дома. Сейчас в них находятся пять человек, они обеспечены всем необходимым.

До этого Бабушкин сообщил журналистам о введении регионального режима чрезвычайной ситуации после обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома в Астрахани.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Привокзальной площади. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело. Следователи предполагают, что причиной ЧП мог стать ремонт в одной из квартир, при котором были повреждены несущие конструкции.

Ранее стало известно, что в обрушившемся доме в Астрахани 15 лет назад падала стена.