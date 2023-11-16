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Из сектора Газа через КПП «Рафах» выехала группа россиян из 107 человек

МЧС России: 107 россиян и члены их семей покинули сектор Газа через КПП «Рафах»

В среду через контрольно-пропускной пункт «Рафах» сектор Газа покинули 107 граждан России. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

По информации МЧС, накануне работа КПП «Рафах» длилась дольше установленного времени. Это позволило находящейся на месте оперативной группе МЧС провести через границу с Египтом дополнительное количество людей. Таким образом, отметили в МЧС, за день из сектора Газа выехали 107 соотечественников и членов их семей.

Ранее сообщалось, что израильские военные штурмуют все отделения расположенной в секторе Газа больницы «Аш-Шифа».

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские военные продолжают прочесывать здание больницы «Аш-Шифа» в Газе, в ходе операции уже обнаружены вооружение, военное оборудование и командный штаб, принадлежащие палестинскому радикальному движению ХАМАС. В ЦАХАЛ добавили, что израильские военные продолжают на основании имеющихся разведывательных данных целенаправленно прочесывать больницу.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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