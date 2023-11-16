Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Небензя заявил, что уже в ближайшие часы жители Газы останутся без связи

Постпред Небензя заявил, что сектор Газа в ближайшие часы останется без связи

close
100%
Mohammed Al-Masri/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что сектор Газа из-за отсутствия электроэнергии уже в ближайшие часы останется без связи . Об этом, ссылаясь, на выступление дипломата на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

Небензя подчеркнул, что под обстрелами невозможно завозить в палестинский анклав крайне необходимое топливо, без которого в больницах Газы закончатся запасы электроэнергии. Кроме того, отсутствие топлива уже в ближайшие часы оставит жителей без связи и интернета, в полной изоляции от внешнего мира.

По словам Небензи, сектор Газа полностью погрузится во тьму и хаос.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН проголосовал за принятие резолюции Мальты по сектору Газа. В ней Совбез ООН требует от всех сторон соблюдать обязательства международного гуманитарного права, в частности в вопросе защиты мирных граждан, в первую очередь, детей.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий