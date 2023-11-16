Небензя заявил, что уже в ближайшие часы жители Газы останутся без связи

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что сектор Газа из-за отсутствия электроэнергии уже в ближайшие часы останется без связи . Об этом, ссылаясь, на выступление дипломата на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

Небензя подчеркнул, что под обстрелами невозможно завозить в палестинский анклав крайне необходимое топливо, без которого в больницах Газы закончатся запасы электроэнергии. Кроме того, отсутствие топлива уже в ближайшие часы оставит жителей без связи и интернета, в полной изоляции от внешнего мира.

По словам Небензи, сектор Газа полностью погрузится во тьму и хаос.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН проголосовал за принятие резолюции Мальты по сектору Газа. В ней Совбез ООН требует от всех сторон соблюдать обязательства международного гуманитарного права, в частности в вопросе защиты мирных граждан, в первую очередь, детей.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.