Во время суда над Треповой стало известно о смерти одного из потерпевших

Во время заседания суда в Петербурге по делу Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, объявили, что один из потерпевших скончался. Об этом сообщила «Фонтанка», ссылаясь на слова судьи.

«В перерыве поступила информация, что один из потерпевших скончался», — говорится в сообщении судьи.

По данным Telegram-канала 78, 57-летний Виктор Полиектов скончался 1 ноября. Отмечается, что причины смерти никак не связаны со взрывом в кафе.

На этом заседание по делу Треповой на сегодня завершено. Следующее состоится утром 17 ноября.

15 ноября в Санкт-Петербурге 26-летнюю Дарью Трепову доставили в суд на первое слушание о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

Прокурор в суде заявил, что Дарья Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек в рамках подготовки покушения. По словам прокурора, обвиняемая привела в боевое состояние замаскированное взрывное устройство, сам взрыв был произведен дистанционно. Трепова заявила, что признает вину только частично. По ее словам, она не знала, что в статуэтке находится взрывчатка.

Ранее суд продлил домашний арест укрывателю Дарьи Треповой.