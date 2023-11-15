Эксперт объяснил неэффективность персональных санкций против россиян

Персональные санкции США против Россиян показали свою неэффективность, что стало неожиданностью для Запада. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По его словам, западные страны удивились тому, что люди могут отдать предпочтение своей стране, а не бизнесу или недвижимости за границей.

«Значительная часть, в основном из тех, которые они называют персональными санкциями, оказалась неэффективной, потому что каждый меряет по себе. Американцы добросовестно пытались собрать информацию, опираясь на свою агентуру, что может уязвить соответствующие слои российского общества. И те говорили: «Если им запретить иметь имущество на Западе, если им запретить ездить отдыхать на Запад»», — отметил эксперт.

Однако, по словам Ищенко, этого не произошло.

10 ноября стало известно, что Канада убрала из санкционного списка трех экс-топ-менеджеров Сбербанка, включая бывшего первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса.

Ранее в Минфине рассказали о последствиях санкций против российских алмазов.