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Помилованного убийцу Веры Пехтелевой освободили от уплаты компенсаций ее семье

Отец Веры Пехтелевой заявил, что его семью лишили выплат моральной компенсации

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Фото со страницы Веры Пехтелевой

Отец Веры Пехтелевой, убитой Владиславом Канюсом, заявил, что его семью лишили выплат моральной компенсации после помилования Канюса, который принял участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Собеседник».

8 ноября стало известно, что убийцу 23-летней студентки из Кемерово Веры Пехтелевой Владислава Канюса помиловали. По данным матери девушки, из прокуратуры были получены документы, в которых указывалось, что Канюс был помилован 27 апреля 2023 года. Уже на следующий день он получил освобождение «от дальнейшего отбывания наказания», с него также сняли судимость.

«Путин помиловал его в апреле 2023-го, получается, отбывала эта нелюдь наказание в колонии строгого режима меньше полугода. По решению суда нас, родителей, обязаны были письменно извещать о прибытии его в исправительное учреждение, однако этого не делали», — заявил Евгений Пехтелев.

Он добавил, что ему позднее сообщили о пересылке Канюса в Ростов-на-Дону, а оттуда — в зону специальной военной операции. При этом приговор о помиловании освободил Канюса от выплаты моральной компенсации в размере четырех миллионов рублей — об этом Пехтелевым сообщили судебные приставы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга рассказал журналистам о процедуре помилования осужденных, комментируя вопрос насчет Владислава Канюса.

Ранее суд приговорил к условным срокам пятерых полицейских по делу об убийстве Веры Пехтелевой.

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