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Двум российским регионам спрогнозировали погодные аномалии

Вильфанд: в Красноярском крае и Якутии ожидаются редкие аномалии температуры

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Почти на всей территории России ожидается температура выше нормы, но в Красноярском крае и Якутии отклонение будет достигать -16°C...-20°C. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такие аномалии для обоих регионов — редчайшие. В общем, почти вся территория страны окрашена в красный и розовый цвет. Эти цвета у синоптиков показывают положительные отклонения от нормы.

Вильфанд рассказал, что в Туруханском районе Красноярского края днем будет около 0°C, а в Якутске средняя температура с 15 по 19 ноября ночью будет -17...-20°C градусов, а днем ожидается -8°C...-12°C градусов. Он отметил, что такие показатели невероятны для ноября в этих местах.

Он добавил, что в ближайшие три дня регионы Урала и юга Западной Сибири ждет температура на 8-12°C выше нормы.

До этого синоптик Александр Ильин заявил, что к концу недели в Москву придет мороз и снег, в столице начнут появляться первые признаки зимы. Однако до четверга, 16 ноября, в столице следует ожидать положительную температуру. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что самым холодным днем на этой неделе в Москве станет пятница, 17 ноября, температура в этот день составит -3...-5°C

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег.

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