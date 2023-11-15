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В Госдуме назвали вероятный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей

Депутат Бессараб допустила увеличение маткапитала до миллиона рублей к 2026 году

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Shutterstock

По предварительным расчетам, материнский капитал в России может превысить 1 млн рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она объяснила, что маткапитал каждый год повышается согласно инфляции. Так, с 1 февраля 2024 года он вырастет до почти 631 тыс. рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тысяч — на второго.

Депутат также напомнила, что у многодетных матерей есть возможность погасить ипотечный кредит в размере 450 тысяч рублей. По ее словам, эту выплату можно тоже увеличить, но пока речи об этом не идет.

14 ноября стало известно, что сертификаты на получение материнского капитала за первые девять месяцев 2023 года получили более 373 тыс. российских семей. Материнский капитал — мера господдержки семей в России, подразумевающая выплаты за первенца и последующих детей. За одного ребенка, родившегося после 2020 года или позже, государство выплачивает 586 946,72 рубля. За второго — 775 628,25 рубля.

Ранее Госдума одобрила проект о запрете маткапитала лицам без гражданства РФ.

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