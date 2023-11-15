Названа сумма, которую россияне задолжали микрокредитным организациям

Сумма микрозаймов в России по итогам третьего квартала 2023 года достиг 348,1 млрд рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на крупнейшее объединение участников микрофинансового рынка СРО «МиР».

Издание пояснило, что сумма на 18,2% больше аналогичного периода в прошлом году.

Число клиентов микрофинансовых организаций (МФО) достигло 19,9 млн человек, что на 2,7 млн больше такого же периода в 2022 году. Эксперты объединения объяснили такую динамику переходом банковских клиентов именно в сегмент микрофинансов. В основном за микроссудами обращаются граждане, которым банки отказали из-за высокой долговой нагрузки.

По словам специалистов, увеличение объемов займов можно считать попыткой граждан сохранить привычный образ жизни на фоне роста инфляции. Также банки стали ужесточать подход к заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Эти факторы подтолкнули некоторых россиян искать альтернативные пути заработка, отметили источники издания.

В октябре провели опрос, который показал, что среди россиян, у которых есть кредит в банке, почти 13% обращаются в МФО. Те респонденты, кто обращался за микрозаймом для погашения долга в банке, ответили, что чаще всего (76%) идут на это из-за задержки зарплаты или непредвиденной жизненной ситуации, отметили опрошенные.

Ранее микрофинансовые организации ужесточили требования к заемщикам.