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Эвакуированная из Газы в РФ женщина рассказала о работе мужа-врача

Эвакуированная в РФ женщина рассказала о муже, оставшемся в Газе лечить больных

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Женщина, эвакуированная из сектора Газа в Россию, рассказала, что ее муж, который работает врачом, отказался бросать пациентов и остался в обстреливаемой в Газе больнице «аш-Шифа», передает РИА Новости.

«Мой муж, он врач, он находился в центральной больнице «Шифа», которую сейчас бомбят, из которой невозможно выйти. Он один из тех, кто не бросает больных», — рассказала она.

Женщина отметила, что ее муж жив, но в Газе самого «дома уже нет».

Армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию у больницы «Аш-Шифа» в Газе.

Ранее сообщалось, что вторая группа эвакуированных из Газы граждан Российской Федерации прибыла в Москву. Россияне прилетели бортом самолета Ил-76 МЧС России. Вторая группа состояла из 98 человек. В полете их сопровождали медицинские работники и психологи.

Вечером 13 ноября в столичном аэропорту Домодедово приземлился самолет с первой группой российских граждан, покинувших сектор Газа. Воздушное судно прибыло в Москву в 21:14, при этом на его борту находились около 70 человек.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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