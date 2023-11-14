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В Новосибирске и Челябинске запретили проводить митинги родственникам мобилизованных

Власти Новосибирска и Челябинска запретили митинги в поддержку мобилизованных

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Виталий Невар/РИА Новости

В Новосибирске и Челябинске родственники мобилизованных не смогли получить разрешения на проведения митингов. Об этом рассказали местные активисты.

Сначала соответствующий пост опубликовал Telegram-канал «Челябинск Будущего». По словам администраторов сообщества, власти не смогли согласовать проведение акции в городе якобы из-за того, что получили уведомление от ее организаторов только в электронном виде. Тем не менее женам челябинских мобилизованных, которые во время встречи с властями пытались узнать, когда их мужей вернут домой, пообещали «передать обеспокоенность выше» и решить ряд других проблем.

«На данном этапе мы решили держать руку на пульсе, посмотрим как будет выполнена работа, и действительно ли важные вопросы передадут «наверх». Посмотрим какой будет официальный ответ. В случае несоответствия обещаний и действий будем подавать заявку снова, но сейчас пока притормозили темпы», — написала одна из организаторов несогласованного митинга.

Также сегодня родственницы мобилизованных из столицы Сибири рассказали о пришедшем из мэрии города официальном отказе на проведение мирного собрания. После этого женщины решили провести «плановый согласованный митинг» в ином формате.

«Устное официальное согласие на такую форму проведения мероприятия получено, место и время согласовано. Мероприятие будет с плакатами, прессой и представителями органов власти, которые готовы донести всю информацию до тех, кому она адресована. Призываем не обращать внимание на провокаторов в комментариях», — написали активистки.

Известно, что акция должна пройти 19 ноября, но ее время и место пока неизвестны.

Ранее в Хакасии мошенники за деньги обещали решить вопрос о возвращении мобилизованных домой.

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