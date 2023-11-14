В Нижнем Новгороде девушка спрыгнула на рельсы метро перед прибытием поезда

В метро Нижнего Новгорода девушка гуляла по рельсам в ожидании поезда. Видео от свидетелей происшествия опубликовал Telegram-канал «Нижний 24».

Все произошло 13 ноября на станции «Московская». По имеющимся данным, девушка спрыгнула с платформы на рельсы почти перед самым закрытием метрополитена.

Как сообщили NN.RU представители «Нижегородского метро», оператор видеонаблюдения заметил человека на путях и вызвал на станцию экстренные службы.

Сотрудники метро в срочном порядке обесточили контактный рельс. После чего девушку подняли обратно на платформу, а затем передали бригаде скорой помощи.

Ранее пассажир попал в больницу после того, как ушел в тоннель московского метро.