В Самарской области задержали экс-главу правительства региона

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и временно исполняющего обязанности министра строительства региона Михаила Асеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Их действительно задержали», — указал источник, отвечая на соответствующий вопрос.

14 ноября агентство «Интерфакс» сообщило, что Виктор Кудряшов покинул пост первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области. Как уточнили в пресс-службе регионального кабинета министров, он принял соответствующее решение из-за проблем со здоровьем.

При этом в тот же день в доме Кудряшова начались обыски. Согласно данным Telegram-канала «63.RU | Новости Самары», сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Однако официально эту информацию никто не подтверждал.

Также в материале было указано, что правоохранители обыскивают дом врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Кроме того, сотрудники полиции провели оперативные мероприятия в самом строительном ведомстве.

Ранее в Рыбинске задержали бывшего заместителя мэра города по делу о взятке.